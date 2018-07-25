السيسي : أقسم بالله أظل بقية عمرى آكل وجبة واحدة لو أن هذا يقيم الأمة

الوئام-متابعات

قال الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات قطاع الكهرباء، “فى موضوعات موجودة فى مصر مش متظبطة من زمان لظروف مصر، وزارة البترول كانت بتستلف عشان تجيب البترول لتشغيل محطات الكهرباء، فى حاجة بتتعمل ببلاش؟”.

وأضاف السيسي: ” فى دول كتير أوى معندهاش خمس الطاقة الكهربائية اللي كانت موجودة عندنا فى 2013، مافيش حاجة ببلاش، أرجو إنها تكون حاضرة لكل اللى بيسمعونى، وزراء ونواب ومسئولين”.

وتابع : “قيادة الدولة فيها 100 مليون، دا موضوع مش بيتحل بالأكل والشرب، قسما بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة فى اليوم لبناء أمة أقسم بالله لأقعد بقية عمرى كله أكل وجبة واحدة”