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بسبب التأشيرة

بالفيديو.. السومة يتمرن في جدة و الجماهير تتساءل

بالفيديو.. السومة يتمرن في جدة و الجماهير تتساءل
weam.co/533284
الرياض - الوئام - ابراهيم ال صالح:
ظهر محترف نادي الاهلي المحترف السوري عمر السومة في مقطع بمواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وهو يؤدي تمارينه اللياقية في مدينة جدة و قد سبب المقطع عدة تساؤلات من الجماهير الرياضية و ذلك بسبب عدم انضمام السومة للبعثة الاهلاويه المقامة في النمسا.

و قالت إدارة الاهلي بأن عدم انضمام اللاعب عمر السومة هو بسبب عدم استخراج التأشيره و لكن الجماهير قامت بالتساؤل لماذا تم استخراج تأشيرة مواطنه السوري عمر خربين مع الهلال.هذا و قد فسرت بعض الجماهير بأن رد الإدارة الاهلاويه غير مبرر و أن السومة قد يعيش فتراته الاخيرة مع الاهلي خصوصاً و أن السومة قد تلقى عروضاً شفهية. 

يذكر أن عمر السومة صاحب الـ29 عاماً وقع للاهلي في موسم 2014م و حقق مع الاهلي 4 بطولات الدوري السعودي و كاس ولي العهد و كاس الملك و كاس السوبر السعودي ، سجل السومة مع الاهلي خلال الثلاث سنوات الماضية 117 هدفاً و حقق لقب هداف بطولة الدوري في ثلاثة مرات متتالية .

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