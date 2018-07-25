بالفيديو.. السومة يتمرن في جدة و الجماهير تتساءل

و قالت إدارة الاهلي بأن عدم انضمام اللاعب عمر السومة هو بسبب عدم استخراج التأشيره و لكن الجماهير قامت بالتساؤل لماذا تم استخراج تأشيرة مواطنه السوري عمر خربين مع الهلال.هذا و قد فسرت بعض الجماهير بأن رد الإدارة الاهلاويه غير مبرر و أن السومة قد يعيش فتراته الاخيرة مع الاهلي خصوصاً و أن السومة قد تلقى عروضاً شفهية.

يذكر أن عمر السومة صاحب الـ29 عاماً وقع للاهلي في موسم 2014م و حقق مع الاهلي 4 بطولات الدوري السعودي و كاس ولي العهد و كاس الملك و كاس السوبر السعودي ، سجل السومة مع الاهلي خلال الثلاث سنوات الماضية 117 هدفاً و حقق لقب هداف بطولة الدوري في ثلاثة مرات متتالية .