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بحسب رأيه

حمد بن جاسم ال ثاني : إيران دولة جارة ولا يجب أن نعاديها

حمد بن جاسم ال ثاني : إيران دولة جارة ولا يجب أن نعاديها
weam.co/533290
الرياض - الوئام :

أكد رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، أن ايران دولة جارة ولايجب ان نعاديها مطلقا.
وقال :‏ لابد ان نقر بأن إيران جارة نختلف معها في بعض السياسات ولكن يجب أن لا نصل معها للعداء المطلق بل هي فرصتنا كمجلس تعاون أن نتفاوض في ظل هذه الضغوط لنصل إلى أرضيّة مشتركة للتعايش مع هذا الجار.
وأشار إلى أنه يجب أن لا نكون كخيار دائماً يستخدم ولا نتعظ من الماضي القريب.

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