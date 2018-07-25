تعرض مشرف أمن بصحة بيشة للطعن أثناء تأدية عمله

بيشة -الوئام:

تعرض أحد منسوبي صحة بيشة ويعمل مشرفاً للأمن بمستشفى الملك عبدالله بالمحافظة عند الساعة الواحدة وأربعين دقيقة ظهر أمس الثلاثاء 11 ذو القعدة 1439 هـ للطعن من ثلاثة أشخاص أثناء تأديته لعمله في البهو الرئيسي للمستشفى.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تهجم عليه ثلاثة أشخاص بالضرب والطعن بعد أن قام بمنعهم من الدخول إلى أقسام التنويم بالمستشفى لأن الوقت ليس مسموح فيه بالزيارة.

وعلى الفور تم نقل الموظف إلى قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم كما تم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع وقبضت على الجناة وأوضح التقرير الطبي الأولي أن الموظف تعرض لأربع طعنات.

من جانبه قام مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني والمساعد للخدمات العلاجية والمشرف العام على المستشفى بزيارة الموظف المصاب للاطمئنان على صحته كما قام مدير صحة بيشة بالتواصل مع الجهات الأمنية ومتابعة القضية.

وقد وجهت الشئون القانونية بصحة بيشة بمتابعة حالة الاعتداء وحماية حق الموظف والمنشأة مؤكدة أن ماحدث لا يمكن السماح به أو التهاون فيه.