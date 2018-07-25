شركات جديدة في حائل توفر عشرات الوظائف للشباب

حائل- الوئام:

أعلنت غرفة حائل عن توجه شركتي “صلدا للمنتجات الحديدية ” وأوراق الوطن “للأكياس الورقية “باستثمار أكثر 200 مليون في مشروعين في منطقة حائل.

وذلك بعد أن عقد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل الاستاذ عبدالله العديم اجتماعاً بعدد من رجال الأعمال من خارج المنطقة في مقر الغرفة مساء امس والذين استقطبتهم الغرفة لعرض الاستثمارات المتاحة في المنطقة.

وأكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل الاستاذ عبدالله العديم أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق وظائف فنية وإدارية ستوطن من قبل الشباب في المنطقة.

اضافة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة لمواكبة رؤية 2030 ورفع خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل على تذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين وتسهيل مهمة الاستثمار في المنطقة مقدماً شكره لإدارة شركتي المنتجات الحديدية و الأكياس الورقية لثقتهم الكبرى بالاستثمار في حائل التي تعد من أبرز المناطق الخصبة للاستثمار .