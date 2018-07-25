التعليقات: 0

باستثمارات تقرب من 200 مليون ريال

شركات جديدة في حائل توفر عشرات الوظائف للشباب

شركات جديدة في حائل توفر عشرات الوظائف للشباب
weam.co/533296
حائل- الوئام:

أعلنت غرفة حائل عن توجه شركتي “صلدا للمنتجات الحديدية ” وأوراق الوطن “للأكياس الورقية “باستثمار أكثر 200 مليون في مشروعين في منطقة حائل.

وذلك بعد أن عقد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل الاستاذ عبدالله العديم اجتماعاً بعدد من رجال الأعمال من خارج المنطقة في مقر الغرفة مساء امس والذين استقطبتهم الغرفة لعرض الاستثمارات المتاحة في المنطقة.

وأكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل الاستاذ عبدالله العديم أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق وظائف فنية وإدارية ستوطن من قبل الشباب في المنطقة.

اضافة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة لمواكبة رؤية 2030 ورفع خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل على تذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين وتسهيل مهمة الاستثمار في المنطقة مقدماً شكره لإدارة شركتي المنتجات الحديدية و الأكياس الورقية لثقتهم الكبرى بالاستثمار في حائل التي تعد من أبرز المناطق الخصبة للاستثمار .

روابط ذات صلة

وظائف نسائية شاغرة في جازان

وظائف نسائية شاغرة في جازان
تفاصيل الوظائف لحملة الدبلوم في الخطوط الحديدية

تفاصيل الوظائف لحملة الدبلوم في الخطوط الحديدية
712 مهندساً أمام النيابة العامة بـ«شهادات» مزورة

712 مهندساً أمام النيابة العامة بـ«شهادات» مزورة
آلاف الفرص الوظيفية في لقاءات للتوظيف الإلكتروني

آلاف الفرص الوظيفية في لقاءات للتوظيف الإلكتروني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>