تفاصيل الوظائف لحملة الدبلوم في الخطوط الحديدية

الرياض- الوئام:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج من حملة الدبلوم بمسمى مراقب قطار (Train Controller) للعمل في مدينة الرياض .

ويعمل مراقبو القطارات في تنسيق جميع العمليات التي تجري في المنطقة المخصصة لمسار السكك الحديدية ويعملون كجزء من فريق لضمان سلامة الركاب وتأمين الشحن.

بالإضافة إلى ضمان التشغيل الآمن لكافة الخطوط الحديدية على الشبكة باستخدام نظام إشارات السكك الحديدية المحوسب.

ومن ضمن الشروط والمهارات المطلوبة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة الدبلوم كحد أدنى ويفضل في التخصصات الفنية أو التقنية ومهارات تواصل قوية والقدرة على العمل بشكل مستقل أو ضمن فريق.

قادر على اتخاذ قرارات موضوعية تحت الضغط ومعرفة جغرافية لشبكة الخطوط الحديدية في السعودية والمعرفة الإحصائية والفنية والقدرة على تطبيق هذه المعرفة عملياً مع مهارات جيدة في تحليل المشاكل وحلها.

بالإضافة للقدرة على التفاعل مع العملاء وبناء علاقات تعاونية وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي (الانترنت، برامج الأوفيس).

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/jH783Q