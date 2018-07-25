باكستان: انطلاق الانتخابات وسط مخاوف العنف والتزوير

اسلام اباد -الوئام:

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الأربعاء، في باكستان حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات العامة وسط مخاوف من أعمال عنف وحدوث تزوير.

وقال ألطف خان المتحدث باسم لجنة الانتخابات إن الاقتراع سيستمر حتى 0600 مساء (1300 بتوقيت جرينتش).

وتم نشر أكثر من 800 ألف عسكري لتأمين أكثر من 85 ألف مركز اقتراع بعد أن قتل نحو 180 شخصا في تفجيرات نفذها متشددون إسلاميون في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وقال بابار يعقوب، أحد المسؤولين في الهيئة المشرفة على الانتخابات، إن 40 % من مراكز الاقتراع مهددة بالعنف أو الاشتباكات.