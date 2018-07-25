احترس.. محاولات الاحتيال بلعبة بوكيمون غو

واشنطن- الوئام:

أعلنت شركة نيانتيك عن معاقبة المستخدم، الذي يحصل على ميزة في لعبة بوكيمون غو عن طريق الحيل، وسيتم حظر حساب اللاعب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن اللاعب، الذي يقوم بتزييف موقع GPS أو يستعمل تطبيقات خارجية غير مصرح بها سيحصل على تحذيرين مستقبلاً، فضلاً عن أن محاولة الاحتيال الثالثة ستؤدي إلى حظر حساب المستخدم بشكل دائم.

وعند محاولة الاحتيال الأولى سيحصل المستخدم على تحذير، بالإضافة إلى تعذر اكتشاف أي من البوكيمون النادر لمدة سبعة أيام، ولن تتوفر بطاقات EX-Raid خلال هذه الفترة، ومع اكتشاف المحاولة الثانية للاحتيال سيتم حظر حساب اللاعب لمدة 30 يوماً.

وأضافت شركة نيانتيك أنه مع اكتشاف المحاولة الثالثة لإساءة التصرف فإنه سيتم حظر الحساب بشكل دائم، ويمكن للمستخدم الاستئناف ضد هذا القرار، غير أن الشركة الأمريكية أكدت أن أنظمة الرصد تعمل بشكل موثوق، ولم يتم إلغاء الحظر إلا في حالات معدودة للغاية.