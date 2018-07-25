شاهد: الأحوال المدنية تقدم خدماتها للمرضى بجدة

جدة - الوئام - هاني الثبيتي:

في إطار سعي مجمع الملك عبدالله الطبي لتفعيل شراكته المجتمعية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصه وفي بادرة هي الأولى من نوعها منذ افتتاح المجمع هدفها مساعدة المستفيدين من خدمات المجمع وذويهم وكذلك بهدف زيادة إنتاجية الموظفين وبالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتفعيل مبادرة “نأتي إليك” لتقديم خدمات السجل المدني من تجديد للبطاقة الهوية الوطنية عبر وحدة متنقلة داخل حرم المجمع.

حيث أوضح المتحدث الرسمي لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الأستاذ/ فيصل السريحي أن فكرة وجود الوحدة الخاصة بخدمات الأحوال جاءت لخدمة المستفيدين من المراجعين للمجمع وذويهم وكبار السن وعامة الموظفين.

كما تأتي هذه المبادرة والتي أطلقتها مؤخراً الأحوال بالمنطقة تحت شعار “نأتي إليك” التي تصب في مصلحة العمل وخدمة المرضى وكبار السن ومنسوبي القطاعات الحكومية.

كما أكد المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الدكتور/ حاتم أحمد العُمري أننا نسعى من خلال هذه البادرة الى تيسير وتسهيل خدمة المرضى وذويهم وكبار السن من مراجعي المجمع ومنسوبيه وتوفيرآ للوقت والجهد علىهم وحرصاً منا بواجبنا تجاه تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين بأعلى مستوى في سبيل راحه المواطن.