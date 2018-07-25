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بالتزامن مع هجوم لداعش الإرهابي

قتلى وجرحى بالعشرات في تفجير انتحاري بالسويداء السورية

قتلى وجرحى بالعشرات في تفجير انتحاري بالسويداء السورية
weam.co/533318
بيروت- الوئام:

أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع ثلاث تفجيرات إرهابية في مدينة ​السويداء​ بالتزامن مع هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على قرى المتونة ودوما وتيما بريف السويداء أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

واوضحت إن عناصر من داعش تمكنوا من التسلل إلى مدينة السويداء وقاموا بثلاث تفجيرات، الأول وقع بالقرب من السوق والثاني بالقرب من دوار المشنقة والتفجير الثالث وقع في دوار النجمة وقامت الجهات المختصة وأهالي المنطقة بملاحقة عناصر المجموعة وتمكنوا من قتل عنصرين منهم.

ووفق القناة فقد قتل أحد المواطنين بعد أن تمكن من ملاحقة أحد عناصر داعش وتصفيته في منطقة المسلخ بالمدينة.

وتزامنت التفجيرات في المدينة مع هجوم عنيف لداعش على قرى المتونة ودوما وتيما في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتتصدى وحدات ​جيش النظام السوري لمحاولات تسلل عناصر التنظيم إلى هذه القرى.

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