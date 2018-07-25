مسامير داخل الأسماك تستنفر النيابة الكويتية

أحالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بائعا في سوق السمك إلى النيابة التجارية بتهمة الغش التجاري، وذلك إثر ورود شكوى بوضعه مسامير داخل الأسماك لزيادة وزنها.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن قطاع الرقابة وحماية المستهلك وبتوجيهات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أحال البائع إلى النيابة، وذلك بناء على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من فيديو لإحدى المواطنات اكتشفت فيه وجود مسامير داخل أحشاء أسماك اشترتها.
وقام مركز سوق شرق التابع لقطاع الرقابة بتمشيط السوق للتأكد من سلامة الأسماك المتاحة للبيع، حيث سجلت المخالفات اللازمة ضد البائع المشتكى عليه، وهي عبارة عن غش تجاري ،وتمت إحالته إلى النيابة التجارية.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى الاحتفاظ بالفواتير وأرقام البسطات، وذلك حفاظا على حقوقهم وللاستدلال على أماكن شراء الأسماك في حال وجود غش تجاري في السلع المشتراة من جانبهم.
وحذر قطاع الرقابة وحماية المستهلك أصحاب المحال والبسطات من مغبة التلاعب بالأوزان أو الأسعار في السوق، مؤكدا أن الوزارة ستواجه أي عملية مخالفة للقانون بإجراءات مشددة.