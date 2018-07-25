الأرصاد والدفاع المدني ينبهان من أمطار رعدية بالطائف

الطائف- الوئام:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهًا من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من محافظة الطائف تشمل : مراكز الهدا والشفا والسيل الكبير والسيل الصغير وملكان والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن هذه الحالة تستمر من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً .

ودعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين والمصطافين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء هطول الأمطار لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال الموقع الإلكتروني (www.998.gov.sa )، أو على بوابة التوعية الوقائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.