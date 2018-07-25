التعليقات: 0

يحب منتخب الأرجنتين كثيراً

حسم عودة ميسي لـ«التانغو»

حسم عودة ميسي لـ«التانغو»
weam.co/533323
بيونس ايرس- الوئام:

كشف رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا أنه تحدث مع ليونيل ميسي قبل أيام قائلاً إنه واثق من استمرار مهاجم برشلونة في ارتداء قميص الـ”ألبيسيليستي” رغم الضربة القوية المتمثلة في توديع مونديال روسيا من ثمن النهائي.

وقال تابيا: اعتقد أنه سيواصل اللعب، يجب أن نمنحه الهدوء، ينبغي أن نبدأ في مشروع ثم نرى كيف تسير الأمور، يحب منتخب الأرجنتين كثيراً، يحبه حقاً أظن أن هذه الضربة كانت موجعة للغاية بالنسبة له مثلما كانت بالنسبة لنا، الأرجنتين بحاجة له.

وأضاف تابيا: هو في عطلة، يستمتع ببعض الوقت مع أسرته، لكننا نتحدث عن هذا فحسب، لا نتكلم عن المونديال أو شيء من هذا القبيل، أرى أن هناك علاقة طيبة، معتبراً أن إعطاء الهدوء لميسي كي يعيد ترتيب نفسه أمر مهم، في تصريحات أدلى بها لإذاعة “راديو لا ريد”.

وباتت مسألة استمرار ميسي مع المنتخب الأرجنتيني غير واضحة، لا سيما وأن المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً لم يتحدث إلى الصحافة منذ إقصاء راقصي التانغو في المونديال على يد فرنسا.

روابط ذات صلة

العفو عن نجوم منتخب مصر في واقعة «فيديوهات روسيا»

العفو عن نجوم منتخب مصر في واقعة «فيديوهات روسيا»
العقوبات تنتظر مراقبي أمن نهائي المونديال

العقوبات تنتظر مراقبي أمن نهائي المونديال
عبدالعزيز الخالد لـ “الوئام” : نطمح لتحقيق بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي

عبدالعزيز الخالد لـ “الوئام” : نطمح لتحقيق بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي
الصحف الكرواتية: شكراً أيها الأبطال

الصحف الكرواتية: شكراً أيها الأبطال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>