حسم عودة ميسي لـ«التانغو»

بيونس ايرس- الوئام:

كشف رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا أنه تحدث مع ليونيل ميسي قبل أيام قائلاً إنه واثق من استمرار مهاجم برشلونة في ارتداء قميص الـ”ألبيسيليستي” رغم الضربة القوية المتمثلة في توديع مونديال روسيا من ثمن النهائي.

وقال تابيا: اعتقد أنه سيواصل اللعب، يجب أن نمنحه الهدوء، ينبغي أن نبدأ في مشروع ثم نرى كيف تسير الأمور، يحب منتخب الأرجنتين كثيراً، يحبه حقاً أظن أن هذه الضربة كانت موجعة للغاية بالنسبة له مثلما كانت بالنسبة لنا، الأرجنتين بحاجة له.

وأضاف تابيا: هو في عطلة، يستمتع ببعض الوقت مع أسرته، لكننا نتحدث عن هذا فحسب، لا نتكلم عن المونديال أو شيء من هذا القبيل، أرى أن هناك علاقة طيبة، معتبراً أن إعطاء الهدوء لميسي كي يعيد ترتيب نفسه أمر مهم، في تصريحات أدلى بها لإذاعة “راديو لا ريد”.

وباتت مسألة استمرار ميسي مع المنتخب الأرجنتيني غير واضحة، لا سيما وأن المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً لم يتحدث إلى الصحافة منذ إقصاء راقصي التانغو في المونديال على يد فرنسا.