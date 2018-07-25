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لمدة خمسة أيام

التعليم: الأحد المقبل بداية تدريب المعلمين والمعلمات الجدد

التعليم: الأحد المقبل بداية تدريب المعلمين والمعلمات الجدد
weam.co/533327
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

رأس المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي اجتماع تدريب المعلمين والمعلمات الجدد بحضور المساعده للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي وأعضاء اللجنة من البنين والبنات عبر الدائرة المغلقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة برنامج ملتقى المعلمين والمعلمات الجدد والذي سينفذ الأسبوع القادم ولمدة 5 أيام ستخصص اليومين الأولين منها كملتقى تقدم فيه حقوق وواجبات المعلم وفرص التطوير المهني والوظيفي وأخلاقيات مهنة التدريس وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي  فيما ستخصص الثلاثة أيام الأخيرة دورات تدريبية تتناول الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد .

وخلص الاجتماع الى العديد من التوصيات أبرزها اعداد وتنظيم حفل استقبال للمعلمين والمعلمات الجدد . كذلك تخصيص بيت الطالب كسكن للمعلمين الجدد مدة البرنامج وغيرها من التوصيات الهامة.

يذكر ان عدد المعلمين والمعلمات الجدد بالطائف الذين اجتازوا المقابلة الشخصية 135 معلم ومعلمة منهم 81 بنين و 54 بنات .

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