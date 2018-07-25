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خلال العام 2018

النقد الدولي: الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سيسجل نمواً بنحو 1.9%

النقد الدولي: الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سيسجل نمواً بنحو 1.9%
weam.co/533329
الرياض- الوئام:

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نموا بنحو 1.9% خلال العام الحالي، مدفوعاً بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والذي توقع أن ينمو 2.3% مقارنة بنسبة 1.1% المسجلة في عام 2017.

كما توقع الصندوق أن يستمر عجز الموازنة السعودية في الانخفاض خلال العام الحالي ليصل إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.

هذا وأوصى الصندوق المملكة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق برامج الخصخصة.

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