النفط يصعد مع تراجع المخزونات الأمريكية

سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مما هدأ المخاوف من تخمة المعروض التي أثرت سلبا على الأسواق في الجلسات الأخيرة.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو 0.8% إلى 74.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش.

وكان الخام سجل ارتفاعا قدره 38 سنتا عند التسوية أمس. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.4% إلى 68.79 دولار للبرميل بعدما صعد نحو 1% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

كما ساهمت تقارير عن أن الصين ستزيد الإنفاق على البنية التحتية في تقليل المخاوف من أن تقوض التوترات التجارية مع الولايات المتحدة طلب البلاد على النفط.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو إلى 407.6 مليون برميل في حين توقع المحللون انخفاضها 2.3 مليون برميل.

وذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في أوكلاهوما تراجعت 808 آلاف برميل. وانخفض معدل استهلاك المصافي من الخام بمقدار 60 ألف برميل يوميا.

وهبطت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع لرويترز تراجعها 713 ألف برميل. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.