مقتل مسؤول عراقي بمحافظة ديالى

بغداد- الوئام:

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى العراقية اليوم الأربعاء بمقتل 3 مدنيين، بينهم مختار قرية، في حادثتين وقعتا في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى 57 كلم شمال شرق بغداد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المصدر القول إن مختار قرية زهرة في حوض الوقف (25 كم شمال شرق بعقوبة) قتل بانفجار عبوة ناسفة قرب بستانه، فيما قتل 2 من المزارعين في ذات القرية بهجوم مسلح شنه مجهولون في بستان آخر.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثين.وتشهد ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى بعضها بدوافع جنائية وأخرى إرهابية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف في المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.