معلمون بعد التحاقهم بالبرنامج التدريبي: «3» أيام قليلة! 

الرياض- الوئام:

في الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات الذي أطلقته وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وصل عدد البرامج التدريبية المنفذة هذا الصيف أكثر من ٤٦٢٤ برنامجا تدريبيا وشهد مركز تدريب الشمال (بنين) إقبالا من المعلمين حيث التحق بالبرامج معلمين من الرياض وعدد من المناطق.

وأوضح الدكتور محمد الغامدي مشرف لجنة متابعة البرنامج الصيفي في إدارة تعليم الرياض أن البرامج عناوينها جميلة والحضور جيد وأن هناك تفاؤل بعدد المعلمين الذين التحقوا بهذه البرامج التدريبية.

وأضاف بالقول: أنا حضرت جزء من دورة ووجدت التفاعل الجيد من المعلمين والجميل هنا هو تنوع المدربين من الوزارة ومن إدارة التدريب التربوي ومن إدارة الإشراف التربوي ومعلم من الميدان وهذا التنوع أعطى فائدة اكبر لهذه البرامج التدريبية.

من جانبه قال المدرب الأستاذ فهد الحقباني مدير إدارة مكاتب التعليم بوكالة التعليم أن هذه البرامج التدريبية كانت متنوعة والمشاركة من جميع الأطياف وكان العدد كبيرا وجميعهم حضروا بهدف التطوير والارتقاء بأعمالهم من اجل ان يكون مخرج جيد في العملية التعليمية.

وذكر الحقباني انه خلال البرامج التدريبية التقى نخبة من الزملاء من المنطقة الشرقية والقويعية والنماص والخرج وفي سؤالهم لعدم التحاقهم في البرامج في مناطقهم قالوا انها اكتفت وحضورهم للرياض دليل ان للمعلم قابلية وكذلك تميز البرامج.

وحول البرامج قال إنها تصب في حقل المعلم سواء في طرائق التدريس أو في إدارة الصف أو تقنيات الحاسب الآلي ومن الدورات التي تفيد المعلم مثل القراءة السريعة وكلها تفيد المعلم ومتجددة.

وبين خلال الدورة التي قدمتها وهي إدارة الصف تحدثت عن علاقة المعلم والطالب ومن مهارات إدارة الصف تسمى العلاقة الاجتماعية والعلاقة العاطفية مع الطالب.

وذكر المدرب الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز المواش أن هذه الدورات متميزة وهي سوف تنقل الأثر الطيب للطلاب وهي فرصة ونقل نوعية للزملاء المعلمين في انهم يستفيدوا منها حيث ان مجالاتها متنوعة وأنا اجزم أن العام الدراسي القادم سوف يكون مختلف عن الأعوام السابقة حيث ان المعلم اكتسب العديد من المهارات في جميع المجالات.

وذكر انه من خلال رؤية المملكة 2030 قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- أن في مشروع نيوم سوف يصبح عدد الروبورتات أكثر من عدد البشر ومن خلال هذا المنطلق يجب ان نعلم الطلاب البرمجة وتطبيقها على ارض الواقع.

كما تحدث عدد من المعلمين المتدربين الذين ابدوا اعجابهم بهذه البرامج التدريبية وقال الأستاذ معاذ بن ابراهيم الفارس معلم تربية إسلامية بتعليم وادي الدواسر أن هذه البرامج جميلة جداً وكان هناك تفاعل كبير من المعلمين والمدربين في التعلم النشط ولها اثر جميل جدا حيث تهدف الى تطوير المعلم وأنا شخصياً تعلمت الكثير من المفاهيم التي كنت اجهلها وايضاً الاطلاع على تجارب الزملاء وخبراتهم وهي اكبر فائدة.

وقال الاستاذ عادل بن عبدالله الشمسان معلم لغة عربية بمدرسة الامير مشاري لتحفيظ القرآن الكريم بالحرس الوطني بالرياض ، استفدنا من هذه البرامج التدريبية مثل التعلم النشط والأنشطة الصفية وإدارة الصف وهذه البرامج تفيدنا في مجال عملنا.

حيث ان التعلم النشط يهدف الى كسر الملل ومشاركة وتفاعل الطلاب في الصف وايضاً المدربين استفدنا منهم وتفاعلهم الجيد من خلال إيصال المعلومة بشكل جيد وطرق الشرح وكيفية تطبيقها داخل الفصل الدراسي.

واضاف هذه الدورات وسعت المدارك من ناحية بعض الاستراتيجيات وطرق التدريس واعطتني خطة مستقبلية في الاستفادة من هذه التقنية وهذه المفاهيم في الرقي بمستواي والرقي بمستوى ابنائنا الطلاب وهذه الدورات تغير من النمط التقليدي للتعليم حيث يصبح الطلاب يدير 80% من الحصة ، وهذا يعتبر جيد ، ويمنح الطالب القدرة والجرءة في ادارة المجموعات في الحديث بانطلاق مع زملائه والتفكير والابداع .

وذكر ان الحضور كان جيد والتفاعل جداً رائع وبعض المعلمين قال أن ثلاث أيام قليلة في مثل هذه الدورات التي هي بوابة رائعة لإيصال المعلومة للطالب .

وقال الأستاذ أحمد بن عبدالله الشمسان معلم لغة عربية بمدرسة عبدالرحمن السعدي بالرياض ان الهدف الرئيسي من التحاقه بهذه البرامج التدريبية هو تطوير الذات بما ينعكس في النهاية على العملية التعليمية وهذه البرامج أضافت له الشيء الكثير مثل طرق جديدة في العملية التعليمية كذلك تميز المدربين في إيصال المعلومة.