ارتفاع عدد قتلى هجمات السويداء السورية لأكثر من «50» قتيلاً

بيروت- الوئام:

قُتل أكثر من 50 شخصاً بينهم مدنيون في سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم داعش الارهابي في مدينة السويداء وريفها في جنوب سوريا قبل أن يشن هجوماً على المنطقة وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن بين القتلى 26 مقاتلاً موالياً لقوات النظام على الأقل من دون أن يتمكن من تحديد عدد القتلى المدنيين، مشيراً إلى إصابة أكثر من 30 بجروح.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 32 شخصاً إلا أنه رجح ارتفاع الحصيلة وأوضح عبد الرحمن أن ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها، فيما وقعت التفجيرات الأخرى في قرى في ريفها الشرقي والشمالي الشرقي قبل أن يشن تنظيم داعش هجوماً ضد تلك القرى.

وتسيطر القوات الحكومية على كامل محافظة السويداء في جنوب سوريا، فيما يتواجد مقاتلو التنظيم المتطرف في منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية يشنون منها بين الحين والآخر هجمات ضد قوات النظام.

إلا أن هذا الهجوم بتفجيرات انتحارية يُعد من أكبر الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في سوريا منذ أشهر بعدما فقد غالبية مناطق سيطرته فيها.