الكليات التقنية العالمية تخرج أكثر من «1300» متدرب ومتدربة

الرياض- الوئام- علي القرني:

أعلنت كليات التميّز عن تخرج أكثر من 1300 متدرّب و متدرّبة من الكليات التقنية العالمية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وحصولهم على شهادات الدبلوم بنجاح بعد اكمال ثلاث سنوات تدريب بمعايير دولية والمقدمة من افضل مزودي خدمات التدريب الدوليين و باللغة الانجليزية، و اجتياز الاختبارات المعيارية المقدّمة من طرف ثالث.

كما يذكر أن عدد المتدربين والمتدربات المستمرون و الذين اجتازوا بنجاح السنة التحضيرية يبلغ عددهم ما يقارب 5000 متدرب ومتدربة وكذلك الذين اجتازوا مرحلة الدبلوم المشارك والبالغ عددهم ما يقارب 2000 متدرب و متدربة.

وقال الدكتور فهد التويجري الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز نتمنى لابنائنا وبناتنا المتدربين و المتدربات المستمرين بدوام النجاح و التقدم و للخريجين و الخريجات بالتوفيق في بداية مسيرتهم العملية والوظيفية ليلتحقوا بالكوادر السعودية الشابة التي تلبّي احتياجات سوق العمل السعودي وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة في رؤية المملكة 2030.

يذكر ان الكليات التقنية العالمية انشئت لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دوليا وبالاعتماد على كوادرها العالمية.

وتقدم الكليات التقنية العالمية شهادات ود​بلومات في مجالات تطبيقية متخصصة لخريجي الثانوية العامة من السعوديين وأبناء وبنات السعوديات.

حيث تقوم الكليات التقنية العالمية بتأسيس الملتحقين بها خلال السنة التحضيرية بالمهارات الأساسية التي تشمل اللغة الإنجليزية ومهارات الاتصال​.