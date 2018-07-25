تدريب أفراد دوريات الأمن على التعامل بلغة الإشارة

واس - الوئام:

أطلق رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي اليوم، برنامج تأهيل وتدريب منسوبي دوريات الأمن بالمنطقة، بحضور مدير عام الدوريات الأمنية في المنطقة الشرقية العميد نايف بن مناور العتيبي، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وأوضح الخالدي، أن البرنامج يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً، بين مجلس الغرف السعودية؛ ومديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة العامة لدوريات الأمن العام، بشأن المساهمة في تأهيل وتدريب منسوبي دوريات الأمن في مختلف المناطق لإكسابهم أساسيات لغة الإشارة لتسهيل التواصل والتخاطب مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفاد الخالدي، أن البرنامج يعقد بالتعاون مع الإدارة العامة للدوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، ويأتي في إطار التعاون والتكامل مع الإدارات الحكومية لتأهيل وتدريب الكوادر الأمنية، بهدف اكسابهم المهارات وفنون التعامل مع الجمهور، والارتقاء بالخدمات التي تقدم للجميع.

وأشار الخالدي إلى أن البرنامج سيواصل من خلال مختصين تقديم تفاصيل فنية، خاصة بلغة الإشارة، تمكنهم من التعامل مع من يحتاج لهذه اللغة من الفرق الميدانية، للرقي بمستوى الأداء الأمني وتطوير مهارات رجال الأمن في شتى المجالات.

من جانبه أوضح مدير عام الدوريات الأمنية في المنطقة العميد نايف العتيبي أن البرنامج سيسهم في الارتقاء بالخدمات التي يقدمها منسوبي الدوريات الأمنية للفئات المختلفة من الجمهور خصوصاً مع من يتعاملون بلغة الاشارة، حيث يحرص الأمن العام على التعامل مع الجميع لرفع القدرة والتأهيل للإلمام بكيفية التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، والاسهام في رفع مستوى الخدمات الأمنية التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن البرنامج يأتي في إطار التعاون مع غرفة الشرقية بهدف الاستفادة من التجارب والخبرات لتنفيذ البرنامج بمستوى عالي من الاحترافية.