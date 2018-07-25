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عبر الحدود البرية والبحرية

تبوك: حرس الحدود يحبطون تهريب أكثر من 100 ألف قرص مخدر

تبوك: حرس الحدود يحبطون تهريب أكثر من 100 ألف قرص مخدر
weam.co/533355
مكة المكرمة - محمد السويهري - الوئام:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم -بتوفيق الله- يوم الثلاثاء الموافق ١١/ ١١/ ١٤٣٩هـ، إحباط محاولة تهريب ما مجموعه (١٠٨.٠٠٠ ) مئة وثمانية آلاف قرص من الإمفيتامين المخدر (كبتاجون) عبر مسؤوليات قطاع حقل في منطقة تبوك، والقبض على المتورطين فيها، شخصين سعوديين ،

وبيّن المتحدث أنه تم إحالة المهربين والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد المتحدث الرسمي بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

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