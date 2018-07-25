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سقطا سهوا

آسياد 2018: الإمارات وفلسطين يعودان إلى قرعة كرة القدم بعد حذفهما

آسياد 2018: الإمارات وفلسطين يعودان إلى قرعة كرة القدم بعد حذفهما
weam.co/533357
وكالات - الوئام:

أضيفت الإمارات وفلسطين رسميا، اليوم الأربعاء، إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الاسيوية، بعد حذفهما عن غير قصد من القرعة الأصلية.

وأعاد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم إجراء قرعة محدودة، في مقره في كوالالمبور، لضم المنتخبين إلى 24 آخرين، في مسابقة كرة القدم، ضمن الألعاب التي تبدأ الشهر المقبل في إندونيسيا.

وقال أمين عام الاتحاد الاسيوي ويندسور جون إن “منظمي الألعاب فشلوا في تمرير اسمي الإمارات وفلسطين من أجل القرعة الأصلية، رغم محاولات البلدين التسجيل”.

وأشار جون إلى أنه “غير متأكد من سبب المشكلة”. مضيفا أنه “قد يكون خللا في الكومبيوتر، أو عطلا في الاتصالات”.

وشدد على أن الاتحاد الاسيوي لا ينظم المسابقة، وكان يجري القرعة نيابة عن المجلس الأوليمبي الاسيوي واللجنة الإندونيسية المنظمة.

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