روسيا: وقف موظف عن العمل بعد وفاة سجين مختنقا بقطعة قماش

متابعات - الوئام:

أوقفت السلطات أحد موظفي سجن في منطقة بريانسك جنوب غربي روسيا عن العمل، حيث يشتبه المحققون في أنه تسبب في وفاة سجين مختنقا ، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم

الأربعاء.

وقال المحققون الاتحاديون هذا الأسبوع إنه بينما كان الموظف يحاول السيطرة على السجين ، “ربط وجهه بقطعة قماش ، ونتيجة لذلك توفي (النزيل) من الاختناق”.

ويواجه موظف السجن تهمة إساءة استخدام السلطة باستخدام العنف ، وهي تهمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات ، وفقا لبيان صادر عن لجنة التحقيق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ،اعتقل ستة موظفين في سجن آخر، في منطقة ياروسلافل وسط روسيا، بتهمة مشاركتهم في ضرب أحد السجناء.

وقالت لجنة التحقيق في بيان منفصل إن هؤلاء المشتبه بهم يواجهون اتهامات ذات صلة عقوبتها تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات ، بناء على اعتقاد أنهم “وجهوا بشكل متكرر لكمات وركلات وضربات -باستخدام أجسام مجهولة- ضد رجل (مستهدفين) جذعه وأطرافه”.

وجاء هذا الاتهام بعد نشر صحيفة “نوفايا جازيتا” شريط فيديو يظهر فيه على ما يبدو نزيل وهو يتحمل مثل هذا الضرب الذي استمر نحو 10 دقائق.

وذكرت انترفاكس أن واحدا على الأقل من هؤلاء المشتبه بهم قد كتب اعترافا.