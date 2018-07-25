اتهامات من ألمانيا لأردوغان في “قضية أوزيل”

وكالات - الوئام:

اتهم سياسيون ألمان، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستخدام الجدل حول انسحاب مسعود أوزيل من المنتخب الألماني، لأجل تعزيز ترشيح تركيا لاستضافة كأس أوروبا لكرة القدم عام 2024 على حساب ألمانيا.

واعتبر المسؤول المحافظ فولفغانغ بوسباخ في صحيفة “بيلد” أن “دعم أردوغان للاعب الوسط الدولي من أصول تركية يأتي “تحديدا في لحظة يحتاج فيها الاتحاد الألماني لثقة الاتحادات الوطنية الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وتساءل النائب السابق عن حزب المستشارة أنغيلا ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي “هل هي مجرد صدفة كاملة في الروزنامة؟ هناك مصادفات لسنا مرغمين على الاقتناع بها”.

ومن المقرر أن يختار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في 27 سبتمبر المقبل الدولة المضيفة لنسخة 2024، وتبدو ألمانيا الأوفر حظا من تركيا للفوز بشرف التنظيم، لكنها أصبحت في موقف حرج بعد اتهام أوزيل الاتحاد الألماني بالعنصرية.

وحيا الرئيس التركي قرار لاعب أرسنال الإنكليزي (29 عاما) بالاعتزال دوليا، معتبرا أنه “يستحق كل التقدير”.