بأي حال جئت يا عيد.. ألعاب أطفال اليمن تتحول لعبوات ناسفة بفعل الحوثي

متابعات - الوئام:

يأتي عيد الأضحى على أطفال اليمن بمزيد من القهر والمرارة، حيث لم تسلم ألعابهم من الجرائم الحوثية، والتي استغلتها الميليشيات لزراعة الألغام والعبوات الناسفة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، أن ميليشيات الحوثى تستخدم ألعاب الأطفال كعبوات ناسفة وذلك فى انتهاك صارخ للقانون الدولى.

ويعزز تصريحات الوزير الإرياني ما ورد في تقارير أممية سابقة أشارت إلى مقتل أكثر من 1500 طفل في الحرب التي يقودها الانقلابيون بحق اليمنيين، إضافة إلى إصابة أكثر من 2500 بتشوهات. بحسب قناة العربية الحدث.

كما أكدت تقارير أخرى إغلاق أكثر من 3600 مدرسة، ما يزيد مجموع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى أكثر من 3 ملايين طفل، كما أن ملايين الطلاب لا يزالون محرومين من التعليم جراء إضراب المدرسين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات بسبب نهب المرتبات.

فيما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن مليونين و200 ألف طفل مهددون بالأمراض بسبب سوء التغذية، مشيرة إلى أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل 10 دقائق بأمراض يمكن الوقاية منها. بحسب القناة.