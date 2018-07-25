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بعد إضرابهم لعدة أيام

“العمل والتنمية” تلزم شركة كبرى بتطبيق اللوائح بشأن 87 وافدا

“العمل والتنمية” تلزم شركة كبرى بتطبيق اللوائح بشأن 87 وافدا
weam.co/533365
الرياض - الوئام:

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في قسم التفتيش بفرعها في الجوف، إحدى الشركات الكبرى بالمنطقة، بتطبيق الأنظمة والالتزام بها لإنهاء إضراب أكثر من 87 وافدا، بعد تأخير دفع أجورهم لأكثر من ستة أشهر متتالية، وذلك بحسب شكوى رسمية.

وضبط قسم التفتيش، خلال الجولة التي نفذها بمدينة سكاكا، برفقة الضبط الميداني، عدة مخالفات للقرار الوزاري رقم 4786 (الفقرة 29)، والتي تنص على عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحدد.

وأوضح عبد المجيد العنزي، مدير قسم التفتيش، أنه تم التواصل مع مسؤول الشركة لعودة العمالة، إلى حين تسليم جميع العاملين بالمشروع حقوقهم المالية، إضافة للتحقق من توفير سكن مناسب لهم، يحتوي على جميع الخدمات، ليتم إنهاء الإضراب وعودة الحياة للشركة.

وأضاف “العنزي” أن الوزارة حذرت في وقت سابق من تأخير أجور العاملين، معتبرة ذاك أنه يتعارض مع نظام العمل، ويعد مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقا لما تنص عليه أنظمة وزارة العمل التنمية الاجتماعية.

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