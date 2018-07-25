البلديات تزيل 377760 لوحة إعلانية مخالفة من شوارع المملكة

الرياض - الوئام:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن منظومة القطاع البلدي أزالت (377760) لوحة إعلانية مخالفة وضعت على الشوارع الرئيسية والفرعية، ضمن حملة معالجة مظاهر “التشوّه البصري” التي أطلقتها مؤخراً،لمعالجة (17) مظهراً من مظاهر التشوّه البصري في كافة مدن المملكة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الجهود امتداداً لحرصها على العقود المبرمة مع شركات الدعاية والإعلان، وحفاظا على مكتسبات الوزارة والأمانات والبلديات، إضافة إلى القضاء على ظاهرة التشوّهالبصري وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام، مشيرة إلى أن اللوحات الإعلانية تخضع لتنظيم محدد يجب الالتزام به في وضع تلك اللوحات، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وأشارت “الشؤون البلدية والقروية” إلى أن أمانة منطقة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد اللوحات المخالفة التي تمت إزالتها وذلك بواقع إزالة (316800) لوحة مخالفة، تلتها أمانة محافظة جدة بإزالة (28440) لوحة مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بإزالة) 19150) لوحة إعلانية مخالفة، أمانة منطقة القصيم بـ (9579) لوحة، أمانة محافظة الأحساء (6355) لوحة مخالفة، أمانة محافظة الطائف (4100) لوحة، أمانة منطقة الجوف (3700) لوحة مخالفة، أمانة منطقة جازان (3325) لوحة، أمانة منطقة الحدود الشمالية (2775) لوحة، أمانة منطقة تبوك بإزالة (2565) لوحة إعلانية مخالفة، أمانة منطقة عسير (2114) لوحة إعلانية مخالفة، أمانة منطقة المدينة المنورة (1138) لوحة إعلانية، أمانة منطقة حائل (1130) لوحة مخالفة، فيما أزالت أمانة منطقة الباحة (1057) لوحة إعلانية مخالفة، وأمانة منطقة نجران (1000) لوحة إعلانية مخالفة.

ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن أعمال الإزالة تمت بعد قيام الأمانات والبلديات بإخطار أصحاب هذه اللوحات المخالفة بتصحيح أوضعها من خلال أخذ التصريح لها والالتزام بالضابط والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، وعدم استجابتهم.

وشددت “الشؤون البلدية والقروية” على أنها ستستمر في عمليات الرقابة والمتابعة وأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، كما أهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانات والبلديات والإبلاغ عن اللوحات الدعائية المخالفة، عبر مركز البلاغات ٩٤٠ وكافة القنوات المتاحة لهم.

الجدير بالذكر أن الوزارة تطبق لائحة تتضمن الإشتراطات الفنية والإنشائية والكهربائية للوحات الدعائية والإعلانية والتي تهدف إلى تحسين المظهر العام للوحات الدعائية والإعلانية في الشوارع والميادين وعلى المباني.