“الإيكاو” العالمية تشيد بإجراءات التوظيف في “هيئة الطيران”

الرياض - الوئام:

أشادت المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو بالخطوة التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني في ‏توظيف الكفاءات من الشابات السعوديات في بعض القطاعات الحيوية التابعة للهيئة.

وشكرت المنظمة هيئة الطيران المدني في المملكة، لتشجيع المرأة وإتاحة فرص الالتحاق بدراسة المراقبة الجوية، مؤكدة عبر حسابها في تويتر أن هذه المبادرة تأتي لتنفيذ استراتيجية الإيكاو للمساواة في العمل.

وعلق معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على ذلك بالقول: نعتز ونفتخر بسَعوَدَة الهيئة وقطاعاتها التي وصلت ٩٩٪ من خيرة شباب وشابات وطننا الغالي.

ودعا معالي رئيس هيئة الطيران المدني الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع الطيران المدني بالمملكة لأداء واجبها الوطني بسعودة وظائف القطاع وإتاحة الفرصة لشباب وشابات الوطن.

ويأتي تفاعل منظمة الإيكاو مع تغريدة لحساب الهيئة العامة للطيران المدني في تويتر في سابقة نوعية، إذ أبدى الحساب شكره في محتوى تضمن استقبال 130 طالبة في الرياض وجدة ضمن الدفعة الثانية من المتقدّمات لـ «دبلوم المراقبة الجوية» المنتهي بالتوظيف.

ويؤكد تفاعل منظمة الطيران المدني العالمية والمسؤولة عن قطاع الطيران المدني بالعالم أهمية وتأثير الحراك اللي يحدث بالمملكة من خلال تمكين المرأة من العمل بالقطاع.