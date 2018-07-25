شروط التسجيل والقبول بدبلوم الإطفاء والإنقاذ وتشغيل المطارات

الرياض - الوئام:

تبدأ الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية للالتحاق ببرامج الدبلوم والمسار السريع في تخصصي (الإطفاء والإنقاذ، تشغيل المطارات) وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 19/11/1439هـ الموافق 1/8/2018م حتى 14/12/1439هـ الموافق 26/8/2018هـ على الموقع الإلكتروني للأكاديمية www.saca.edu.sa.

واشترطت الأكاديمية على المتقدم للالتحاق بالدبلوم أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن 23 عاماً، وأن تستوفي درجات معدله التراكمي والقدرات والاختبار التحصيلي النسب المطلوبة لكل تخصص، وأن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن 40 في اختبار (step) للغة الانجليزية من المركز الوطني للقياس، وألا يمضي على تخرجه أكثر من سنتين، وأن يتجاوز الشروط الخاصة لكل تخصص من تخصصات الأكاديمية.

واشترطت الأكاديمية على المتقدم للالتحاق ببرنامج المسار السريع أن لا يتجاوز عمره 28 عاماً وحاصلا على 4.5 في (IELTS) أو ما يعادلها، ويشترط على المتقدم لوظيفة (المُسعف) أن يكون حاصلا على دبلوم لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية (حسب بطاقة التصنيف المهني المطلوبة من هيئة التخصصات الصحية).

ويحصل المتخرج من الأكاديمية السعودية على شهادة دبلوم معتمدة في تخصصي الإطفاء والإنقاذ وتشغيل المطارات، ويتم تعيين جميع الخريجين وفق حاجة العمل في أي من مطارات المملكة.

يذكر أن الأكاديمية السعودية للطيران المدني سبق وأن حصدت على سبعة اعتمادات دولية من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) ومن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا).