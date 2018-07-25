التعليقات: 0

440 طبيبا وطبيبة فقط

هيئة التخصصات الصحية تؤكد: هناك أطباء باحثون عن العمل.. وهذا العدد الحقيقي

هيئة التخصصات الصحية تؤكد: هناك أطباء باحثون عن العمل.. وهذا العدد الحقيقي
weam.co/533379
الرياض - الوئام:

قالت هيئة التخصصات الصحية إن “الأرقام التي نشرت حول الأطباء الباحثين عن عمل تم استقاؤها من دراسة واقع القوى العاملة الصحية، والتي وزعت أثناء انعقاد المؤتمر في مارس الماضي.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن “أرقام الباحثين عن عمل تم نفي دقتها في الدراسة ذاتها”.

وكشفت الهيئة أن “الباحثين عن عمل من حملة مؤهل بكالوريوس الطب البشري هم تقريبا 440 طبيبا وطبيبة”.

وأشارت إلى أن “الباحثين عن عمل من الأطباء المتخصصين من حملة مؤهلات الدراسات العليا 5”.

وأوضحت أن “الهدف من الدراسة كان التأكد من صحة أرقام الباحثين عن عمل في قاعدتي طاقات وجدارة”.

وكان عدد من الصحف نشرت تقارير منسوبة إلى الهيئة، قالت فيها إن “عدد الأطباء السعوديين الباحثين عن عمل، والمصنفين مهنيا من الهيئة بلغ 5967 طبيبا”، ما أثار جدلا واسعا بسبب العدد الكبير للأطباء الوافدين من العمالة غير السعودية.

وأضافت أن الإحصاء صادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات.

روابط ذات صلة

هيئة المنافسة ترصد مخالفات قطاع التجزئة.. وتحذر من العقوبات

هيئة المنافسة ترصد مخالفات قطاع التجزئة.. وتحذر من العقوبات
مدير عام هيئة الحدود الشمالية يزور مدير شرطة المنطقة

مدير عام هيئة الحدود الشمالية يزور مدير شرطة المنطقة
هيئة الثقافة تقيم ١٠٠ فعالية فنية وثقافية في كافة مناطق المملكة

هيئة الثقافة تقيم ١٠٠ فعالية فنية وثقافية في كافة مناطق المملكة
تفاصيل «3055» وظيفة شاغرة للرجال والنساء

تفاصيل «3055» وظيفة شاغرة للرجال والنساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>