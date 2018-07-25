هيئة التخصصات الصحية تؤكد: هناك أطباء باحثون عن العمل.. وهذا العدد الحقيقي

الرياض - الوئام:

قالت هيئة التخصصات الصحية إن “الأرقام التي نشرت حول الأطباء الباحثين عن عمل تم استقاؤها من دراسة واقع القوى العاملة الصحية، والتي وزعت أثناء انعقاد المؤتمر في مارس الماضي.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن “أرقام الباحثين عن عمل تم نفي دقتها في الدراسة ذاتها”.

وكشفت الهيئة أن “الباحثين عن عمل من حملة مؤهل بكالوريوس الطب البشري هم تقريبا 440 طبيبا وطبيبة”.

وأشارت إلى أن “الباحثين عن عمل من الأطباء المتخصصين من حملة مؤهلات الدراسات العليا 5”.

وأوضحت أن “الهدف من الدراسة كان التأكد من صحة أرقام الباحثين عن عمل في قاعدتي طاقات وجدارة”.

وكان عدد من الصحف نشرت تقارير منسوبة إلى الهيئة، قالت فيها إن “عدد الأطباء السعوديين الباحثين عن عمل، والمصنفين مهنيا من الهيئة بلغ 5967 طبيبا”، ما أثار جدلا واسعا بسبب العدد الكبير للأطباء الوافدين من العمالة غير السعودية.

وأضافت أن الإحصاء صادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات.