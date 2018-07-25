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استعدادا للموسم المقبل

تعرف على مصير المغربي بن شرقي وريفاس ومفاوضات الهلال لـ “عموري” الإمارات

تعرف على مصير المغربي بن شرقي وريفاس ومفاوضات الهلال لـ “عموري” الإمارات
weam.co/533387
إبراهيم آل صالح - الوئام

أشارت تقارير صحافية بأن محترف الهلال المغربي أشرف بن شرقي لم يعد خيارًا مناسباً للمدرب البرتغالي خيسوس، حيث طلب الأخير من إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر الاستغناء عنه، سواء بالإعارة أو الانتقال الرسمي خلال الأيام المقبلة، أو بعد نهاية المعسكر الهلالي المقام في النمسا.

من جهته، قرر البرتغالي خيسوس الإبقاء على المهاجم الفنزويلي جلمين ريفاس حتى قبيل نهاية المعسكر لاتخاذ القرار المناسب، إما برحيله أو الابقاء عليه موسم آخر، وذلك نظير المستويات المميزة التي قدمها الفنزويلي في الوديتين الاخيرتين حيث سجل هدفين.

في السياق، ذكرت تقارير صحافية أن الرئيس سامي الجابر قام بمفاوضة نجم الإمارات عمر عبدالرحمن “عموري” المتواجد حاليا في مدريد، وبلغت قيمة العرض الهلالي المقدم 25 مليون ريال كراتب سنة واحدة.

يذكر أن اللاعب الإماراتي تلقى عروضا من إسبانيا وناديين سعوديين، لكن رغبته – بحسب التقارير- بأن يمثل صفوف فريق الهلال السعودي الموسم القادم المقبل.

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