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الأضرار بسيطة

التحالف العربي: ميليشا الحوثي هاجمت ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر

التحالف العربي: ميليشا الحوثي هاجمت ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر
weam.co/533389
الرياض - الوئام:

أفاد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء بتعرّض ناقلة نفط سعودية لأضرار بسيطة بعد أن هجوم حوثي إيراني عليها في البحر الأحمر.

وأعلن التحالف، الذي تقوده المملكة، عن محاولة هجوم إرهابي حوثي إيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.

وأكّد التحالف ” تعرّض ناقلة النفط لأضرار بسيطة”، لافتًا إلى أنّ “الميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة بيئية”.

وحذر التحالف من “استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية بالبحر الأحمر”.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أفادت بأن “القوة البحرية (التابعة للجماعة) استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية”.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد المسلحين الحوثيين في اليمن منذ نحو أربع سنوات، استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة “شرعية” بلاده، وذلك بعد أشهر من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.

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