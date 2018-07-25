جامعة الطائف تعلن توافر وظائف صحية شاغرة في 4 تخصصات

الطائف - هاني الثبيتي - الوئام:

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، عن توافر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة التي ترغب في شغلها عن طريق المسابقة بالمواطنين السعوديين المؤهلين.

وبينت جامعة الطائف أن الوظائف الصحية الشاغرة المطلوب شغلها بالمسابقة تشمل، وظيفة طبيب استشاري، ويشترط لشغلها شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات في أحد التخصصات التالية: (باطنة – جراحة – نساء وولادة – طب الأسرة أنف وأذن وحنجرة – جلدية – عيون – أطفال)، والأولوية للحاصلين والحاصلات على تخصص دقيق، مع توافر تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كما تضمنت الوظائف الصحية الشاغرة وظيفة طبيب نائب، ويشترط لشغلها شهادة علمية أو مهنية لا تقل عن سنتين بعد الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية: (باطنة – طب الأسرة – جراحة – عيون – نساء وولادة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة – صحة عامة)، مع توافر تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتشتمل الوظائف الصحية الشاغرة أيضاً وظيفة طبيب مقيم، ويشترط لشغلها الدرجة الجامعية في الطب البشري تخصص (طب وجراحة)، مع اجتياز فترة التدريب اللازمة للتخرج، وتوافر تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتتضمن الوظائف الشاغرة كذلك وظيفة أخصائي استشاري غير طبيب، ويشترط لها الدكتوراه في أحد التخصصات التالية: (المختبرات – العلاج الطبيعي – الأشعة – التمريض)، مع خبرة ثلاث سنوات في التخصص، وتعطى الأولوية للحاصلين على تخصص دقيق، مع توافر تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت جامعة الطائف أن تقديم الطلبات ومطابقة المستندات يكون عن طريق الحضور الشخصي وتسليمها يدوياً، حيث تبدأ فترة التقديم اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٦ ذو القعدة القعدة الجاري، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٢٠ من الشهر نفسه (الساعة الثانية عشر ظهرا).

وشددت جامعة الطائف على أن أي طلب يرد متأخراً بعد نهاية فترة تسليم المستندات لن يُقبل استلامه.

وعن مكان التقديم ومطابقة المستندات، بينت جامعة الطائف أن التقديم للرجال سيكون في مبنى الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة بالحوية، بينما سيكون التقديم للنساء في وحدة شؤون الموظفات بشطر الطالبات.

أما بالنسبة للمستندات المطلوب إحضارها، فتشمل: صورة واضحة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من المؤهلات العلمية مع الأصول للمطابقة، وصورة من الخبرات العملية مع الأصول للمطابقة، وصورة من بطاقة التصنيف والتسجيل المهني سارية المفعول.