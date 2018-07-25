10 آلاف مطية تتنافس على 45 مليون ريال في مهرجان ولي العهد للهجن

واس - الوئام:

توافدت أكثر من عشرة آلاف مطية من الهجن إلى ميدان محافظة الطائف للهجن استعداداً للمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن الذي سينطلق يوم السبت 29 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 11 أغسطس 2018م، ويستمر حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ ، حيث تبلغ جوائزه 45 مليون ريال سعودي ، ويقوم على تنظيمه الاتحاد السعودي للهجن.

في حين بدأ الملاك والمضمرون الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة ومن دول الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين في عمل التحضيرات لمشاركة مطاياهم في أشواط السباقات التمهيدية والختامية البالغ عددها 658 شوطاً، وتدريب المطايا على مضمار التدريب بميدان الطائف.

وقد شارفت اللجنة المنظمة للمهرجان على الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لميدان محافظة الطائف للهجن وتجهيز مضمار الميدان والمنصة الرئيسة ، إضافة إلى تجهيز مواقع المعارض والفعاليات المزمع إقامته طيلة أيام المهرجان الختامي.