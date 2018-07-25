نيوزيلندا تطالب أستراليا بتغيير العلم: قلدتم علمنا

وكالات - الوئام:

طلب ونستون بيترز القائم بأعمال رئيسة وزراء نيوزيلندا من استراليا تغيير علمها، متهما إياها بتقليد تصميم علم بلاده، في خطوة تأتي مع توتر العلاقات بين دولتين حليفتين في المعتاد.

ويتبادل البلدان انتقادات لاذعة بسبب ما يطلق عليه (اختبار الشخصية) الذي تجريه استراليا وأدى لارتفاع عدد من يجري ترحيلهم من مواطني نيوزيلندا.

وقال بيترز لتلفزيون نيوزيلندا عندما أشار المحاور استفتاء أجري في 2015 ورفض فيه الشعب تغيير علم بلاده ”لدينا علم منذ وقت طويل، قلدته استراليا، عليها في الواقع تغيير علمها“.

ويقوم بيترز بمهام رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لحين عودتها من إجازة وضع.

ويحمل علما البلدين شكل علم المملكة المتحدة، في إشارة إلى ماضيهما كمستعمرتين بريطانيتين، إلى جانب كوكبة الصليب الجنوبي على خلفية زرقاء.

والاختلاف الوحيد هو أن علم نيوزيلندا عليه أربع نجوم حمراء بينما يحمل العلم الاسترالي ست نجوم بيضاء، ما يجعل العلمين متشابهين على نحو كثيرا ما يسبب التباسا.

وبدأت نيوزيلندا رسميا استخدام علمها في عام 1903 بينما لم تستخدم استراليا علمها الحالي إلا في 1952، مع أنها بدأت في عام 1901 استخدام تصميم مماثل بخلفية حمراء.

ويمكن أن ترحل أستراليا أي شخص لديه سجل إجرامي عتيد أو تعتبره مصدر تهديد، وذلك بموجب سياسة تعرف محليا بالإخفاق في اختبار الشخصية.

وأعلنت أستراليا في فبراير أنها ألغت نحو 1300 تأشيرة، أكثر من نصفها كانت بحوزة نيوزيلنديين. وبعض هؤلاء لم تطأ قدمه نيوزيلندا قط رغم أنهم من الناحية الرسمية مواطنون نيوزيلنديون.