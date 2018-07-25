“8753” حالة مستفيدة من وحدة خدمات ذوي الإعاقة بالرياض

الرياض - الوئام:

بلغ إجمالي الحالات المستفيدة من وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، 8753 حالة من النساء والأطفال المستحقين للخدمات، حسب درجة الإعاقة ونوعها.

أوضحت ذلك مديرة وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض نورة السلطان التي اشارت إلى أن الإحصائية تشمل جميع الخدمات المقدمة إلكترونيا، أو عن طريق الحضور الى الوحدة للحصول على الإعانات المالية أو العينية أو الاجتماعية أوالطبية، مثل الكشف الطبي والتقارير والإحالات الطبية وخدمة الإعفاء من رسوم التأشيرات وبطاقة التسهيلات المرورية وتخفيض الإركاب والبدل النقدي للأجهزة المعينة، وذلك “بعد دراسة الطلب وفحص الحالة من الأخصائيات المختصات في الوحدة لتحديد مدى اهليتها واستحقاقها للإعانة ومن ثم فرز الطلبات وتسليمها بحسب الأولوية ونوع الطلب ودرجة الإستحقاق.

وأضافت السلطان أن الوحدة تقدم بالإضافة إلى تلك الخدمات خدمة التثقيف الصحي والاجتماعي والتربوي للمستفيدات لرفع مستوى الوعي لديهن، من خلال إقامة البرامج المتنوعة والمحاضرات والعروض المرئية وتوزيع المنشورات عليهن أثناء حضورهن للحصول على الخدمات وفي فترات الإنتظار.

ودعت جميع مؤسسات القطاع الخاص والشركات إلى ضرورة المسارعة في مد جسور التعاون مع الوحدة للاستمرار في تنفيذ مثل هذه البرامج التثقيفية للمستفيدات والمساهمة في بناء النسيج الاجتماعي.