نادي الإبل: نعمل على الانتهاء من تصاميم القرية السعودية للإبل

واس - الوئام:

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسته ـ أيده الله ـ على الترتيبات التنظيمية لنادي الإبل، مبينًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمامه ـ رعاه الله ـ بالإبل، وما تمثله من تاريخ وموروث شعبي متأصل في نفوس أبناء المملكة العربية السعودية، ودول منطقة الخليج العربي، والدول العربية.

وقال بن حثلين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ما فتئت وترعى ما كل يخص إحياء الموروث الشعبي السعودي في مختلف المجالات، ومن ذلك مجال الإبل والمهتمين بها، حيث صدر العام الماضي أمرًا ملكيًا يقضي بإنشاء نادي للإبل يشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، وقدم سموه كل الدعم للنادي ليقوم بمهامه الرئيسة في الحفاظ على قيمة هذا الموروث، وتعزيز مكانة الإبل والقائمين عليها في المملكة، وتنظيم كل ما يتعلق بها.

وأشار إلى أن نادي الإبل قد عمل على تسيير أعماله الموكلة إليه، ومن ذلك: التحضير لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة الذي كلف بإدارة جميع أعماله من قبل القيادة الرشيدة، علاوة على الانتهاء من فكرة التصاميم المبدئية للقرية السعودية للإبل المزمع إنشاؤها في موقع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في محافظة رماح شرق مدينة الرياض.

وأكد بن حثلين أن نادي الإبل سيعمل بمشيئة الله بعد صدور قرار مجلس الوزراء على البدء في إجراءات تفعيل جميع التنظيمات الواردة في القرار بما فيها من لوائح تصب في صالح تحقيق الأهداف التي نشأ من أجلها نادي الإبل.