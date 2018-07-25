المملكة تدين حادث إطلاق النار في كندا

الوئام-واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لحادث إطلاق النار في مدينة تورونتو الكندية.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب كندا الصديقة ضد ممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها، مقدمًا في الوقت نفسه، العزاء والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب كندا الصديق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل