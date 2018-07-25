أمير عسير يوجه الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة بتركيب كاميرات مراقبة

الوئام-واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمنطقة كافة، بضرورة تركيبب كاميرات مراقبة بالمنشآت الخاصة بها، في إجراء مواكب لاعتماد إنشاء مركز المعلومات الوطني الموحد 911 بمنطقة عسير.

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت، أن توجيه سمو أمير المنطقة يأتي تفعيلاً لمفهوم الوطن الآمن عبر التحول إلى منظومة إلكترونية للاستفادة من التقنيات وتسخيرها في العمل الأمني والحد من بعض الظواهر السلبية, وبهدف حماية الادارات الحكومية والمنشآت الخاصة.

وأوضح آل ثابت أن توجيه سمو أمير المنطقة نص على إلزام جميع الشركات والمؤسسات وأصحاب المواقع التجارية والسكنية المرخصة بتركيب كاميرات وفق مواصفات خاصة ليتم ربطها بنظام إدارة كاميرات المراقبة التلفزيونية المركزي.