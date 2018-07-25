“الفيفا” : هذا هو أجمل أهداف المونديال

الوئام-متابعات

بعد مرور عشرة أيام كاملة على إقامة المباراة النهائية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، بشكل رسمي أن هدف المدافع الفرنسي بينجامين بافار في مرمى الأرجنتين (4-3) في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم في روسيا، الأجمل في البطولة.

وسجل بافار (22 عاما) الهدف بتسديدة ملتفة “على الطائر” من خارج المنطقة، مستغلا تمريرة عرضية من لوكاس هرنانديز، أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للمرمى الأرجنتيني، مدركا التعادل 2-2 قبل أن يحسم منتخب بلاده النتيجة 4-3.

وتفوق هدف بافار عقب استفتاء جماهيري على الموقع الرسمي للفيفا، على هدف الكولومبي خوان كينتيرو (في مرمى اليابان) وهدف الكرواتي لوكا مودريتش (في مرمى الأرجنتين).

ومن المفارقات أن هدف بافار “الرائع” هو هدفه الدولي الوحيد حتى اليوم، وهدفه الثالث فقط في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف.

وكان هدف بافار (22 عاما) نقطة تحول في مشوار الفرنسيين في العرس العالمي الذي توجوا بلقبه للمرة الثانية في تاريخهم بالفوز على كرواتيا في المباراة النهائية 4-2 في 15 يوليو الحالي