الوئام-متابعات

بينت لجنة الفتوى على موقعها حكم حج المرأة وهي في عدة الوفاة .

وأجابت اللجنة عن سؤال بهذا الصدد يقول : ” امرأة كانت في عدة وفاة زوجها وفي أثناء العدة خرج اسمها من ضمن الحجاج العام الماضي ونظرًا لصعوبة الحصول على هذه الموافقة لأداء الحج فقد قطعت عدتها وحجت وعندما رجعت من الحج أخبرها بعض الناس بأن حجها باطل فهل هذا الكلام صحيح، وهل يصح حجها أم لا؟ أفتونا مأجورين.

وكانت الإجابة على النحو التالي: ” يجب على المعتدة من الوفاة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها لحديث فريعة بنت مالك الخدري، قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله: جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع زوجي مالاً ينفق علي منه ولا مالاً ورثته ولا دارًا يملكها، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري قال: فافعلي إن شئت قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال: كيف زعمت؟ قالت: فقصصت عليه فقال: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا . رواه أهل السنن.

وهذه المرأة حين خرجت إلى الحج وهي في عدتها فقد وقعت في هذه المعصية، ولكن ذلك لا يؤثر على صحة حجها، بل حجها صحيح مع الإثم.