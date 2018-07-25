وزير الحج والعمرة يتفقد سير العمل بمؤسسة مطوفي الدول الإفريقية غير العربية

الوئام-متابعات

تفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في إطار زياراته لمؤسسات الطوافة اليوم ضمن الاستعدادات المبذولة في نوسم حج هذا العام 1439هـ مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية وذلك بمكة المكرمة .

وناقش معاليه خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف رامي بن صالح لبني ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف ، الخطط التشغيلية التي اعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام وآلياتها التنفيذية .

كما شاهد معاليه والحضور عرضاً مرئياً تحدث يحكي جهود المؤسسة واستعداداتها المبكرة لموسم حج هذا العام لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وفقا للبرامج المعدة مسبقا من قبل وزارة الحج والعمرة وتمشياً مع الخطة التشغيلية الميدانية التي أعدتها المؤسسة بهذا الشأن .

وحث معالي وزير الحج والعمرة في ختام اللقاء الجميع على استشعار المسؤولية وعظم الأمانة التي أوكلت للقائمين على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام في مختلف الجهات والقطاعات المشاركة في أعمال الحج في ظل الرعاية الكريمة التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، متمنياً معاليه العون والتوفيق والسداد للجميع للخروج بموسم مثالي من حيث التنظيم والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .