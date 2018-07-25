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نتيجة السرعات الزائدة

مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في تصادم حافلة بجدة

مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في تصادم حافلة بجدة
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جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي “997” بمحافظة جدة بلاغًا عن حادث تصادم باص مع سيارة ظهر اليوم الاربعاء ، أسفر عن 6 وفيات و 6 إصابات نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة قُدِّمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن 4 فرق إسعافية باشرت الحادث، بتواجد القائد الميداني محمد الشريف بالموقع، حيث تم نقل 3 إصابات، اصابة منها خطيرة وإصابتان متوسطتان إلى مستشفى خليص العام وثلاثة اصابات عولجت بالموقع، ونقل الحالات المتوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة، متمنيًا السلامة للجميع.

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