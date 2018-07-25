أمانة الباحة تعالج ٤٢ موقعاً ضمن خطة رفع مخلفات الأمطار والسيول

الوئام-الباحة-عايض ال ركبان

خصصت أمانة الباحة ١٠ فرق عمل ميدانية ، مدعومة بالآليات والمعدات لاحتواء الحالة المطرية التي شهدتها مدينة الباحة .

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن الأمانة عالجت ٤٢ موقعاً ضمن خطة رفع مخلفات الأمطار والسيول من الأتربة والعوالق والاشجار من الشوارع ، وأزالت أكثر من ٢٦٣٠ طن من الأتربة .

مبينا أن الأمانة لديها خطط وتدريبات عملية سابقة استعدادا لمواجهة أضرار الأمطار والسيول عند الحاجة ، مشيرا بأن الفرق تعمل في مواقع التجمعات المائية ومعالجة آثارها في ظل استنفار الطاقات والقدرات الفنية والبشرية للأمانة ، والتأكد من عمل كافة محطات تصريف الأمطار بالكفاءة المطلوبة وقت هطول الأمطار وتتابع الأمانة كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين ، وإزالة الرواسب التي تعيق تدفق المياه في مناهل التصريف

مضيفا أن فرق النظافة في الباحة والمحافظات انتشرت لإزالة الأتربة التي جرفتها السيول إلى الشوارع ، وفتح الطرق للقرى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وجرى تأمين شيولات وصهاريج شفط وقلابات وقريدرات ورافعات لفرق العمل بما يمكنها من الأداء الميداني الفعال .

مؤكدا أنه تم توجيه رؤوساء البلديات في المحافظات على سرعة إزالة آثار السيول والتنسيق مع الأمانة في حال احتاجت الدعم و كل بلدية تعمل ضمن نطاق خدماتها في إزاحة التجمعات المائية ، ومتابعة تدفق السيول وانسيابها في الأودية دون عوائق

داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اَي معوقات تحدث لطرق على الرقم 940 لنقلها لفرق العمل الميدانية لمعالجتها على الفور ، وهناك تكامل للعمل مع الجهات الحكومية الاخرى بالمنطقة