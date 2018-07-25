التعليقات: 0

لسلامة المواطنين الطرق والمنشآت

أمانة الباحة تعالج ٤٢ موقعاً ضمن خطة رفع مخلفات الأمطار والسيول

أمانة الباحة تعالج ٤٢ موقعاً ضمن خطة رفع مخلفات الأمطار والسيول
weam.co/533435
الوئام-الباحة-عايض ال ركبان

خصصت أمانة الباحة ١٠ فرق عمل ميدانية ، مدعومة بالآليات والمعدات لاحتواء الحالة المطرية التي شهدتها مدينة الباحة .
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن الأمانة عالجت ٤٢ موقعاً ضمن خطة رفع مخلفات الأمطار والسيول من الأتربة والعوالق والاشجار من الشوارع ، وأزالت أكثر من ٢٦٣٠ طن من الأتربة .
مبينا أن الأمانة لديها خطط وتدريبات عملية سابقة استعدادا لمواجهة أضرار الأمطار والسيول عند الحاجة ، مشيرا بأن الفرق تعمل في مواقع التجمعات المائية ومعالجة آثارها في ظل استنفار الطاقات والقدرات الفنية والبشرية للأمانة ، والتأكد من عمل كافة محطات تصريف الأمطار بالكفاءة المطلوبة وقت هطول الأمطار وتتابع الأمانة كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين ، وإزالة الرواسب التي تعيق تدفق المياه في مناهل التصريف
مضيفا أن فرق النظافة في الباحة والمحافظات انتشرت لإزالة الأتربة التي جرفتها السيول إلى الشوارع ، وفتح الطرق للقرى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وجرى تأمين شيولات وصهاريج شفط وقلابات وقريدرات ورافعات لفرق العمل بما يمكنها من الأداء الميداني الفعال .
مؤكدا أنه تم توجيه رؤوساء البلديات في المحافظات على سرعة إزالة آثار السيول والتنسيق مع الأمانة في حال احتاجت الدعم و كل بلدية تعمل ضمن نطاق خدماتها في إزاحة التجمعات المائية ، ومتابعة تدفق السيول وانسيابها في الأودية دون عوائق
داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اَي معوقات تحدث لطرق على الرقم 940 لنقلها لفرق العمل الميدانية لمعالجتها على الفور ، وهناك تكامل للعمل مع الجهات الحكومية الاخرى بالمنطقة

روابط ذات صلة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس: هطول امطار رعدية بالطائف وجازان وعسير

حالة الطقس: هطول امطار رعدية بالطائف وجازان وعسير
النقل: 100% نسبة إنجاز الصيانة الوقائية لطرق المدينة المنورة

النقل: 100% نسبة إنجاز الصيانة الوقائية لطرق المدينة المنورة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>