التعليم : خطة القبول بالجامعات تستوعب 90% من الثانوية العامة

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم، الاستاذ، مبارك بن محمد العصيمي، أن خطة القبول في الجامعات الحكومية والكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تستوعب أكثر من 90% من خريجي الثانوية العامة ولايوجد مشكلة في توفر المقاعد الدراسية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى توفر فرص أخرى إضافية في الجامعات الأهلية والكليات

العسكرية وغيرها من المؤسسات تستوعب جانباً من خريجي الثانوية العامة مضيفاً أنه ربما يحصل عدم توفر مقاعد في بعض التخصصات المرغوبة أو في جامعات معينة وفقاً لطاقتها الاستيعابية ووجود مثل ذلك لا يعني عدم توفر مقاعد للمتقدم.

وبين العصيمي أن القبول مابعد الثانوىة يتم بطرق آلية تضمن العدالة والشفافية وأن مايحصل من تقديم طلبات يدوية إنما يتم للحالات الاحتياطية أو لتعديل الرغبات.

وتؤكد الوزارة أن عملية القبول تتم بإشراف عمداء القبول والتسجيل وبمتابعة مديري

الجامعات الحريصين على سمعة الجامعات ومكانتها في المجتمع وتصنيفها الدولي، مؤكداً أن الوزارة تتابع عمليات القبول وتراقبها وتتدخل لبحث أي استفسارات أو اعتراضات تجاه ذلك إذا تطلب الأمر وصولا للتعديل على خطة القبول السنوية وسيكون هناك تقارير أسبوعية تبين مستجدات القبول وتغيرات النسبة.