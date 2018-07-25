وزير الحج والعمرة يطلق النسخة المحدثة لتطبيق “مناسكنا” بثمان لغات عالمية

الوئام-مكة

أطلق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم النسخة المحدثة لتطبيق “مناسكنا” ، الذي يقدم حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية والموجهة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار خلال رحلتهم الإيمانية في المشاعر المقدسة والمدعم بثمان لغات عالمية ، أبرزها اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنغالية .

كما يقدم التطبيق خصائص عدة ، منها خرائط مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، ومدينة جدة ، حيث تحتوي تلك الخرائط على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم الضيف الكريم خلال رحلته الإيمانية ، وسهلة الاستخدام حيث تعمل هذه الخصائص دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت باستخدام الخرائط بمجرد تحميل الخرائط ، إضافة إلى خاصية حدود الحرم والمشاعر المقدسة .

وأكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن التطبيق بنسخته الجديدة سيسهم بشكل كبير في مساعده الحاج على أداء النسك بكل يسر وسهوله من خلال التعرف على أوقات التفويج ورمي الجمرات وتحرك الحافلات وأوقات الذهاب إلى الحرم لأداء الصلاة ، وتذليل العقبات التي تواجهه أثناء أداء الفريضة ، إضافة للتواصل مع الوزارة بشكل مباشر ، منوهاً معاليه بمساهمة التطبيق في إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في خدمه ضيوف الرحمن .

من جانبه أوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، أن تطبيق ” مناسكنا” يعد نقلة نوعية في الخدمات التقنية التي تقدمها الوزاره لضيوف الرحمن ، ويعزز توجهها في تطويع التقنيات الحديثة لخدمة الحجاج من كافة الجنسيات واللغات المختلفة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين حيث توسعت الوزارة في استخدام التقنية ومنها مسارات وزارة الحج والعمرة الإلكترونية بالحج والعمرة وإسهاماتها في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

ولفت مشاط النظر إلى أن التطبيق محدث بخاصية تحديد الموقع الحالي للمستخدم بالنسبة للحدود الشرعية للحرم المكي، والحرم النبوي، والمشاعر المقدسة “عرفة، مزدلفة، منى” بالإضافة إلى معرفة الاتجاه والمسافة بين الموقع الحالي للمستخدم وبين كل من المواقع المذكورة إضافة لخدمة تتبع مواقع الأهل والأصدقاء على نظام الخرائط، والتواصل معهم والوصول إليهم، التي يمكن للمستخدم أن يستفيد منها الحاج خلال رحلته لأداء النسك، أو الزيارة ، متضمن الأرقام الهامة، وأرقام الطوارئ التي قد يحتاجها الضيف الكريم – لا قدر الله – خلال رحلته إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال نموذج الاقتراحات والملاحظات مدعومة بخاصية إضافة الصور، وخدمة استقبال الرسائل التوعوية والإرشادية والتي ترسلها وزارة الحج والعمرة وباللغة التي يستخدمها الضيف الكريم في التطبيق وتشمل رسائل التفويج التوعوية ، كما يقدم التطبيق خدمات أخرى، أبرزها أوقات الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وحالة الطقس، وتحويل العملات، ومتابعة أخبار الوزارة، وغيرها.