التعليم :تطالب إداراتها برفع مستحقات موظفيها المالية

طالبت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات برفع المستحقات السابقة الخاصة بمنسوبيهم
جاء ذلك في تعميم لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه
وقال التعميم: نأمل التكرم بتعبئة المستحقات السابقة الخاصة بالعاملين لديكم وإعادة إلينا عبر البريد الإلكتروني وذلك قبل نهاية عمل يوم الثلاثاء ١٨/١١/١٤٣٩
، حيث سيتم رفع البيان إجماليا بداية يوم الاربعاء ١٩/١١/1439 لوزارة المالية لحجز المبلغ ،ولن يتم ذلك استلام أي بيانات إضافية بعد هذا التاريخ حسبتوجيه وزارةالمالية.
من جانبه دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية بأنه، نظراً لموافقه وزارة المالية على صرف المطالبات المالية للموظفين قبل ٢٠١٨/٠١/٠١م سرعة إستيفاء من لديه مطالبه ماليه (خارج دوام _ انتداب) قبل عام ٢٠١٨م تسليمها لإدارة الموارد البشرية قسم (النفقات والرواتب) على أن يتم ذلك قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/١١/١٦هـ، بشرط أن تكون عليها موافقه صاحب الصلاحيه تاريخ استحقاق التكليف.