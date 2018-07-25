التعليم :تطالب إداراتها برفع مستحقات موظفيها المالية

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

طالبت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات برفع المستحقات السابقة الخاصة بمنسوبيهم

جاء ذلك في تعميم لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه

، حيث سيتم رفع البيان إجماليا بداية يوم الاربعاء ١٩/١١/1439 لوزارة المالية لحجز المبلغ ،ولن يتم ذلك استلام أي بيانات إضافية بعد هذا التاريخ حسبتوجيه وزارةالمالية.