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بعد إصابة طفيفة لسفينتين

السعودية تعلق شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب

السعودية تعلق شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب
weam.co/533464
الوئام-واس

أعلن  وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أنه وحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي لـ “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تعرضت ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح هذا اليوم (بتوقيت المملكة) بعد عبورهما مضيق باب المندب.
وقد أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع، بحمد الله، أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر الذي كان -لا قدر الله- سيؤدي إلى كارثة بيئية، ويجري الآن سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي.
كما أشار الوزير الفالح إلى أن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، مؤكدًا أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

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