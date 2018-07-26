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في بيان للشركة

توضيح من أرامكو السعودية بشأن الهجوم على ناقلتي نفط

توضيح من أرامكو السعودية بشأن الهجوم على ناقلتي نفط
weam.co/533466
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بناءً على ما صرّح به معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، قبل قليل، توضح أرامكو السعودية أن ناقلتين من ناقلات النفط الخام العملاقة، تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وتحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام العائد لأرامكو السعودية، تعرضتا لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح هذا اليوم. وقد أصيبت إحدى الناقلتين أثناء هذا الهجوم وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع، بحمدالله، أية إصابات أو حالات انسكاب للنفط الخام.

ومن أجل سلامة الناقلات وطواقمها، وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام، علّقت أرامكو السعودية إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح  الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

 

 

 

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